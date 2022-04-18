بوغرارة: “وضعية نصر حسين داي ازدادة تعقيدا بهزيمتنا أمام المولودية”

اعترف ليامين بوغرارة، مدرب نصر حسين داي، بتأزم وضعية فريقه، بعد هزيمته الأخيرة أما مولودية الجزائر.

وصرح بوغراراة: “كنا مجبرين على الفوز أمام المولودية، لكن الضغط المرتبة التي نتواجد فيها صعب مهمة لاعبينا في تقديم الأفضل”

كما أضاف: “تلقينا الهدف الأول بطريقة ساذجة، وهو ما زاد من صعوبة مأموريتنا، وسمح للمولودية بإضافة الهدف الثاني في وقت قاتل”.

وتابع ليامين بوغرار: “الوضعية ازدادة صعوبة، وتعقدة أكثر، لأننا لم نحسن استغلال تعثر منافسينا المباشرين في هذه الجولة”.