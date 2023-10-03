بوغرارة يحدّد مستقبله مع شباب قسنطينة

قرّر مدرب فريق شباب قسنطينة لمين بوغرارة الكشف عن مستقبله للرأي العام مع الفريق غدا خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها بمقر النادي.

كما دعت إدارة السياسي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، مختلف وسائل الإعلام والصفحات المتابعة لأخبار القسنطينية لتغطية الحدث.

و من المنتظر، أن يحدد بوغرارة مصيره بالاستقالة من العارضة الفنية للفريق، الذي خسر رفقة في اخر مباراة له أمام اولمبي الشلف عند انهزم بهدف مقابل صفر.

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