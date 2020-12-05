بوغرارة يرمي المنشفة في أول مباراة له رفقة اتحاد بلعباس

الرياضة
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بوغرارة يرمي المنشفة في أول مباراة له رفقة اتحاد بلعباس
بقلم النهار أونلاين

أعلن المدرب ليامين بوغرارة استقالته من على رأس العارضة الفنية لفريق اتحاد بلعباس، عقب تعادلهم أمس الجمعة، أمام أهلي البرج.

وصرح بوغرارة، أمس الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أعلن انسحابي من تدريب اتحاد بلعباس، بسبب ظروف العمل التي لا تشجع على المواصلة”.

وأوضح: “قبلت الإشراف على مباراة أهلي البرج، حتى لا أترك اللاعبين لوحدهم، وأشكرهم على ما قدموه من مجهودات، خاصة وأن أغلبهم من الرديف”.

وأردف: “أنا متواجد في الفريق منذ شهرين، وشهدت الكثير من الأمور السلبية، جئت لتحقيق النجاح، ولا أطالب بمستحقاتي المالية العالقة، لكن أطالب بتأهيل الاعبين الجدد”.

وختم ليامين بوغرارة: “سأعود إلى منزلي، لأنه لا يمكنني مواصلة العمل في مثل هذه الظروف”.


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