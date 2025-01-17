بوغرارة مدربا جديداً لاتحاد بسكرة

أعلنت إدارة نادي اتحاد بسكرة، تعيين المدرب ليامين بوغرارة، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمُقال، سي الطاهر شريف الوزاني.

وأوضحت إدارة نادي اتحاد بسكرة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، أنه تم تسريح كل من اللاعبين: بعلي محمد الصديق، ملال بن عمر، رحمون وائل رياض، شحماط أيمن، بلعريبي صلاح الدين.

ومن جهة أخرى، توصلت إدارة الاتحاد إلى استقدام عدد من لاعبين، في انتظار استكمال استقدامات أخرى من شأنها تقديم الإضافة للكتيبة الخضراء في الاستحقاقات القادمة، هما : مدان ياسين متوسط ميدان قادما من شبيبة الساورة، وحاجي عبد العالي مهاجم قادما من وفاق سطيف.