بوغلاف: “التوأمة المؤسساتية مع الإتحاد الأوروبي ساهمت في نجاح ورقي سلك الحماية “

قال المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، أنّ توأمة المؤسساتية الممولة من طرف الإتحاد الأوروبي، حققت الكثير الانجازات في مجال تبادل الخبرة، والتحكم أكثر في تسيير الكوارث وتدعيم الكفاءات.

وأوضح بوغلاف، خلال فعاليات الملتقى الختامي لبرنامج الشراكة المؤسساتية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي( الجزائر، اسبانيا وفرنسا)، بحضور السفراء والمدراء العامون للحماية المدنية الفرنسية والاسبانية والجزائرية، ومدراء المركزيين، الاعلام .

أنّ الاشغال المسلمة وتقارير الخبراء تضمن توصيات هامة ومحاور تحسين الخدمة في شتى المجالات .

منوها بدور المؤسسات المديرية العامة لتسيير الأزمات الفرنسية والاسبانية، من أجل نقل تجاربها وخبراتها لدعم القدرات الحماية المدنية الجزائرية من أجل تطوير .

ومن جهته، ثمّن الأمين العام لوزارة الداخلية، النتائج المحصلة من التعاون والشراكة المؤسساتية مع الإتحاد الأوروبي، والذي ساهم في هذا الميدان.

موجها التحية إلى مهنية والتزام المتدخلين، مما مكن -حسبه- من تجسيد أهداف الشراكة عبر تبادل الخبرات والتجارب و لممارسات بين المهنيين ،

اللذين تم تجنيدهم ضمن برنامج التعاون المؤسساتي .

مذكرا بالارادة السياسية لمواكبة التغيرات الناتجة عن العولمة والبحث فيما بين مع الشركاء التي تمكن من ذلك .