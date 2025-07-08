بوغلاف يشارك بأذربيجان في فعاليات اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية

يشارك المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف في فعاليات اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 جويلية 2025، بـ أذربيجان.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة ملفات هامة، من بينها دراسة واعتماد ميزانية المنظمة، إضافة إلى عرض تقرير شامل حول نشاطات السنة الماضية، وكذا مناقشة برنامج العمل للفترة المقبلة، و تجديد وتحديث بعض هياكل المنظمة