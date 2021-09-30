بوغلاف يشارك في المؤتمر 18 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية

شارك المدير العام للحماية المدنية بوغلاف بوعلام في المؤتمر 18 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الإجتماع المشترك بين أجهزة الحماية المدنية، الدفاع المدني وممثلين عن وزارات شؤون البيئة للدول العربية. والذي إحتضنته تونس أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وتناول الإجتماع، دراسة وبحث تطوير التعاون بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية والتطورات في قطاعات الحماية المدنية العربية. وتم التطرق إلى خطط الإجراءات الكفيلة للتكفل بضحايا الكوارث ومواجهة الأخطار. ودراسة إمكانية وضع آليات التنسيق لمواجهة مخاطر الكوارث وأثارها على البيئة،

وتم التطرق إلى سبل تعزيز دور أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة المكلفة بشؤون البيئة في الدول العربية للحد من المخاطر، في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة مخاطر الكوارث.

وفي إختتام الإجتماعين، سترفع الأمانة العامة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لإتخاذ ما هو مناسبا.

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