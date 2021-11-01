بوغلاف يشرف على الإحتفال بذكرى الثورة المجيدة

أشرف المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، ليلة أمس الأحد على مراسيم الإحتفال بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد ترأس المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام مراسم رفع الراية الوطنية.

وهذا بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، رفقة الإطارات المركزية للمديرية العامة، إحتفالات الذكرى السابعة والستين لإندلاع الثورةالتحريرية.

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وفي السياق ذاته، قرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة المجيدة. وإحياء للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

بالمقابل، حضر مراسم إحياء الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

كما حضر أيضا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.

رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية

في السياق ذاته، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.

كما قال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.

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المدير العام للأمن الوطني يشرف على احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

كما أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد ين شيخ، ليلة الأحد، على مراسم الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة التحريرية، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد ترأس مراسم رفع الراية الوطنية المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ رفقة الأسرة الثورية والقيادة العليا للأمن الوطني على مستوى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي.