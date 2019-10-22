بوغلاف يشيد بكفاءة الإعلام ومجهودات الصحفيين في يومهم الوطني

أشاد المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بكفاءة الإعلام الوطني، ومجهودات الصحفيين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني المصادف لـ22 أكتوبر.

وتقدم بوغلاف بأحر تهانيه للأسرة الإعلامية بهذه المناسبة، بإسمه وبإسم إطارات وكافة مستخدمي الحماية المدنية.

وبهذه المناسبة، أشاد المدير العام للحماية، بمستوى وكفاءة الإعلام الوطني، واضطلاعه ومسايرته لمختلف نشاطات الحماية المدنية.

ونوه ذات المتحدث، بثقل الرسالة النبيلة للصحافة بتوعية المواطن الجزائري، وتعزيز ثقافة تحسيسية وقائية من مختلف الأخطار اليومية والكبرى، التي قد يتعرض لها.

كما اغتنم بوغلاف هذه الفرصة، للإشادة مرة أخرى بمجهودات الصحفيين في تطوير النص الإعلامي الوقائي، صورة ومقالا ومسموعا وبصريا.

وثمن المدير العام، التعاون اللامحدود للصحافيين مع المديرية العامة في ترسيخ ثقافة وقائية توعوية لمختلف الأخطار لفائدة مواطنيها.