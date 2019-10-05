بوغلاف يهنئ وفد الحماية المدنية عن النتائج المحققة في مؤتمر المغرب

هنأ المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، وفد الحماية المدنية الجزائرية عن النتائج التي حققها في مشاركته في الملتقى العربي للتحسيس من مخاطر.

وفي رسالة وجهها لمدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية على إثر مشاركته في الملتقى الذي نظم بمناسبة المؤتمر الـ17 للمدراء العامين للحماية المدنية الذي جرى مابين 11 و12 سبتمبر بالمغرب.

وعبر المدير العام للحماية المدنية عن فخره و اعتزازاه بما قدمه عناصر فرع مديرية المخاطر الكبرى، وعناصر فرع مديرية الإحصاء و الاعلام.

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز بأن عناصر الوفد المشارك قد أبانوا عن إحترافية كبيرة خلال المؤتمر

و احتل الوفد الجزائري المشارك المرتبة الأولى في الإعلام و النشر، و المرتبة الثانية في أحسن إعلان للوقاية من الأخطار

وقال ذات المسؤول بأن هذا التتويج قد جاء ليثبت العمل الجبار على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية خاصة في مجال الوقاية

كما أشاد بوغلاف بالعمل الكبير الذي مكن من تقديم أحسن وقاية و حماية للمواطن الجزائري