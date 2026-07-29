بوفدش تبارك لتلاميذ الجزائر تتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا

باركت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الأربعاء، لتلاميذ الجزائر المتفوقين، بمناسبة تتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا، وافتكاكهم المرتبة الأولى إفريقيًا في فئة التنافس الحضوري.

وأعربت الدكتورة خليدة بوفدش، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، مشيدة بما حققه التلاميذ من نتائج متميزة تعكس مستوى الكفاءات الشابة الجزائرية وقدرتها على تحقيق التميز في المنافسات الدولية.

وقالت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، في رسالة بهذه المناسبة: “أبارك لتلاميذنا المتفوقين هذا الإنجاز في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا، وتتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية، وافتكاكهم المرتبة الأولى إفريقيًا في فئة التنافس الحضوري. فخورون بكم وبما حققتموه من إنجاز يرفع راية الجزائر”.

وهنأت رئيسة المجلس الشعبي الوطني التلاميذ المتفوقين على هذا التتويج. متمنية لهم مزيدًا من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية، ومواصلة تحقيق الإنجازات والتميز في المنافسات الدولية المقبلة.