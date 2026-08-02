بوفدش تتلقى رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني الصحراوي

تلقت الدكتورة بوفدش خليدة رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني الصحراوي، البشير مصطفى ، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان للمجلس، فقد أعرب البشير مصطفى في رسالته، عن أصدق التهاني لـ “بوفدش خليدة” باسمه الشخصي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني، متمنيا لها السداد في أداء مهامها، ومجددا، في نفس الوقت، اعتزاز المجلس الوطني الصحراوي بما يجمع الشعبين الصحراوي والجزائري من روابط أخوية وتاريخية راسخة، وما يربط المؤسستين التشريعيتين من علاقات تعاون وتضامن قائمة على وحدة المصير والمبادئ المشتركة، ومشيداً بالمواقف الجزائرية الثابتة والداعمة لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

واختتم رئيس المجلس الوطني الصحراوي رسالته داعيا إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين وتوسيع آفاق العمل البرلماني المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.