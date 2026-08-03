بوفدش تهنئ طلبة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات

هنّأت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الاثنين 3 أوت 2026، طلبة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، بمناسبة تألقهم وتحقيقهم نتائج مشرّفة في المسابقة الدولية للرياضيات (IMC 2026) التي احتضنتها بلغاريا.

وقالت الدكتورة خليدة بوفدش، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص: «ألف مبروك لطلبة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، شمس الدين عبد العالي درّاش، محمد أمير بن ملوكة وهيثم إدريس أيت حمدوش، على هذا الإنجاز المشرّف في المسابقة الدولية للرياضيات IMC 2026 ببلغاريا، بإحراز المرتبتين الأولى والثالثة من بين 130 جامعة و48 دولة مشاركة، كل التوفيق والنجاح».

وأعربت رئيسة المجلس الشعبي الوطني عن اعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، الذي يضاف إلى رصيد النجاحات التي يحققها الشباب الجزائري في المحافل الدولية. ويبرز المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الكفاءات العلمية الجزائرية، بفضل ما تتمتع به من قدرات وإمكانات تؤهلها لمواصلة التألق ورفع راية الوطن عالياً.