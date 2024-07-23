بوفد يضم 18 لاعبا.. وفاق سطيف في تربص بـ “تيكجدة”

حطّت تشكيلة وفاق سطيف، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، بمدينة “تيكجدة” بأعالي ولاية البويرة. تحسبا للدخول في تربص تحضيري للموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت إدارة الوفاق، بأن الوفد الذي غادر مدينة سطيف صبيحة اليوم الثلاثاء، ضم في صفوفه 18 لاعبا.

مشيرة إلى أن الطاقم الفني بقيادة بن دريس، برمج اجتماعا مع اللاعبين عشية اليوم، قبل إجراء أول حصة تدريبية على الساعة 18:30.

وفي الأخير، أوضحت الإدارة السطايفية بأن باقي اللاعبين سيلتحقون صبيحة غد الأربعاء بتربص “تيكجدة”، الذي سيدوم لأسبوع كامل.