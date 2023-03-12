بوفد يضم 22 لاعبا…”نسور الجنوب” يصلون إلى الكويت

حط وفد شبيبة الساورة، ظهر اليوم الأحد، الرحال بعاصمة الكويت، تحسبا لمواجهة نادي الكويت الكويتي، في ذهاب الدور الأول من كاس الملك سلمان للاندية العربية.

وغادرت تشكيلة نسور الجنوب، مساء أمس، أرض الوطن نحو تركيا، وحطت الرحال صبيحة اليوم بمطار اسطنبول الدولي، أين بقي هناك الفريق لـ 3 ساعات، قبل السفر مجددا نحو الكويت.

وضم وفد شبيبة الساورة 22 لاعبا، تحسبا للمواجهة المرتقبة هذا الأربعاء، ضمن ذهاب كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن تلعب مواجهة العودة يوم الـ 23 مارس الجاري بملعب “ميلود هدفي” بوهران.