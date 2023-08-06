بوفون يعود إلى ايطاليا ويحظى بمنصب جديد مع “الأتزوري”

بعد أيام قليلة من إعلان اعتزاله ميادين كرة القدم كلاعب، حظي حارس المرمى جيان لويجي بوفون، بمنصب في المنتخب الإيطالي.

وكشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعيين أسطورته بوفون، في منصب رئيس للوفد الإيطالي، ليعمل تحت قيادة المدرب رولرتو مانشيني.

ونقلت وكالة “فرانس برس” تصربيحات بوفون، عقب هذا التعيين أين قال: “القميص الأزرق جزء من حياتي، وسأضع نفسي تحت تصرف مانشيني، والمجموعة”.

يذكر أن جيان لويجي بوفون، يعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ ايطاليا، وسبق له التتويج بكأس العالم مع “الأتزوري” عام 2006، بالإضافة لعدة ألقاب مع الأندية التي لعب لها.