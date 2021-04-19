بوقادوم: “أمن ليبيا وإستقرارها يظل هدفنا الوحيد.. يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها”

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة إلى الجارة ليبيا.

ونشر الوزير تغريدة عبر صفحته على التويتر جدد فيها دعم الجزائر للإخوة الليبين خلال زيارة العمل التي قادته إلى الجارة ليبيا.

وقال بوقادوم “زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية”

وخلال الزيارة أكد الوزير دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة.

وبخصوص أمن ليبيا وإستقرارها قال بوقادوم “أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها”.

