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بوقادوم: استفتاء مشروع تعديل الدستور في الخارج يجري في ظروف “حسنة”

الوطني
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بوقادوم: استفتاء مشروع تعديل الدستور في الخارج يجري في ظروف “حسنة”
بقلم أسماء.ع

قال وزير الشؤون الخارجية، إن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يجري بظروف “حسنة” بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وأوضح بوقادوم في تصريح للصحافة أن عملية الاستفتاء على مشروع التعديل استؤنفت اليوم الأحد عبر عديد الدول التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية.

واعتبر وزير الخارجية استفتاء مشروع تعديل الدستور “انطلاقة جديدة” و”مفتاح لمسافات ومساحات جديدة لكل مواطن”.

وتابع بوقادوم “الجزائر الجديدة تجدد بمواطنة جميع فئات المجتمع، لا يوجد حاكم ولا محكوم، الحاكم منبثق من الشعب”.

وتمنى المتحدث بالمناسبة “الشفاء العاجل” لرئيس  الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتلقى العلاج في الخارج.


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