بوقادوم: “الثقافة في خدمة التاريخ الجزائري وخصوصا السابق لعام 1962”

تشرع الجزائر حاليا بحث جميع المعاهدات التي وقعتها قبل الإحتلال الفرنسي عام 1830 حسب ما أعلنه وزير الخارجية.

وأضاف وزير الخارجية صبري بوقادوم ان هناك عشرات الاتفاقيات تمت بين البلدين سيتم البحت فيها.

وأكد الوزير على ضرورة أن تكون “الثقافة في خدمة التاريخ الجزائري وخصوصا السابق لعام 1962″.

وعلى هامش إفتتاح أشغال المنتدى الثقافي الاقتصادي، أوضح بوقادوم أن علاقات الجزائر مع فرنسا “أقدم من عام 1962”.

من جهة اخرى شدد يوقادوم على توظيف الثقافة “في خدمة التاريخ و الهوية الجزائرية والتعريف بهما”.

كما ذكر الوزير بأن تاريخ الجزائر أقدم مما يظنه البعض وموقع عين بوشريط الأثري بسطيف أكبر مثال على ذلك

أين إعتبره الوزير ثاني أقدم موقع للتواجد البشري في العالم.