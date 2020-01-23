بوقادوم: الجزائر تدعم مبدأ الحوار والليبيون سيحلون أزمتهم دون تدخل خارجي

قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بأن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم

وكد بوقادوم خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن الجزائر تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجي.

وأضاف أن هذا الإجتماع ينعقد بعد أيام من مؤتمر برلين الذي حقق نتائج هامة لوقف إطلاق النار أولا ثم إحقاق السلام، مشيرا إلى أن قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصة توريد الأسلحة.

بالموازاة مع ذلك، أكد بوقادوم أن الجزائر واثقة من من نجاح الليبيين في الوصول إلى السلام ، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الجزائر لإجراء جولات حوار.