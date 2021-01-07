بوقادوم: الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية “الحياد” الذي تقتضيه التحديات الراهنة

الوطني
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بوقادوم: الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية “الحياد” الذي تقتضيه التحديات الراهنة
بقلم م . فيصل

صرح صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية اليوم أن الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة.

وهذا من أجل احراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، يضيف بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن بوقادوم شدد على طبيعة الدور المنوط بأمريكا من أجل احراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتبادل الطرفان الجزائر والأمريكي وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التطرق خلال اللقاء الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي ووكذا الأازمة في ليبيا وأيضا منطقة الساحل والشرق الأوسط”.

وإستقبل اليوم صبري بوقادوم اليوم مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر بمقر الوزارة.


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