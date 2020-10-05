بوقادوم: الجزائر كرست مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أن الجزائر كرست في كل التشريعات الوطنية مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

وأوضح بوقادوم،خلال عرضه للتجربة الجزائرية،بتحقيق المساواة بين الجنسين،أن الجزائر لاتزال ملتزمة بضمان أن لا يتخلف احد عن ركب التنمية المستدامة.

مضيفا ” لاسيما الهدف الخامس الرامي الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في أفاق 2030″.

وأوضح بوقادوم، أن ذلك “تم تجسيده ميدانيا بموجب تفعيل آليات التمكين السياسي للمرأة، التي أصبحت فاعلا رئيسيا في صنع القرار”.

وأضاف الوزير في نفس السياق أن الجزائر “تعمل على ترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل والوصول إلى الفرص الاقتصادية”.

تابعا “وهي مقاصد تم تضمينها في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غرة نوفمبر 2020”.

وعرض، صبري بوقدوم، التجربة الجزائرية، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء الذكرى 25 للمؤتمر الرابع حول المرأة.