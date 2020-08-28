بوقادوم: الجزائر ملتزمة بمساعدة الشعب المالي للخروج من الأزمة

وأضاف وزير الخارجية أن الجزائر ملتزمة بمساعدة الشعب المالي للخروج من الازمة.

كما اكد بوقادوم على أن الحوار السلمي بين كل الأطراف هو الحل الوحيد في مالي.

ووصل وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، الى العاصمة المالية باماكو، في اطار العلاقات التاريخية وتضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي، وتمسكها بالامن والاستقرار في هذا البلد.

وللإشارة، فقد بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوزير الخارجية الى ماليفي زيارة تدوم ليوم واحد.