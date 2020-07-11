بوقادوم: الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديد.. ومصلحتنا من مصلحة ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إنّ الجزائر ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي خلال حضوره ضيفا على منتدى “يومية الشعب”، أنه لوم تم احترام وقف توريد السلاح إلى ليبيا ووقف صب المرتزقة وتقديم الحلول السياسية، فإن ليبيا كانت ستصل إلى حل للأزمة.

وأكد ذات المتحدث بأن الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديد، بالموازاة مع ذلك قال بوقادوم مصلحة الجزائر من مصلحة ليبيا والجزائر ليست لديها أي أطماع سياسية أو عسكرية أو اقتصادية في ليبيا.

وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية تواصل العمل في الكواليس وفي صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي يجمع كل الفرقاء الليبين في أقرب وقت.