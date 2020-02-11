بوقادوم: الحكومة الليبية الشرعية لم تنزعج من لقائي الأخير بحفتر

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، من جديد، على أن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لاختيار من يمثله.

ونفى بوقادوم، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم، أي انزعاج للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه الأخير بالمشير خليفة حفتر.

وأورد الوزير: “إن الأمور سارت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكل”.

مضيفا: ” نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله”.

وأشار بوقادوم، إلى أنه التقى بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، ولم يسجل من طرفه أي انزعاج للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه مؤخرا بحفتر.

وأوضح الوزير، أن موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي.