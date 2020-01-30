بوقادوم: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا وسنواصل لعب دور المحرك

أكد وزير الخارجية صبري بوقدوم، أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بدور محرك، في تسوية الأزمة الليبية، في أسرع وقت ممكن.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس ببرازافيل، أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة.

وأضاف “الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار”.

وأكد أن الجزائر أعادت تفعيل العديد من الآليات، لا سيما آليات البلدان المجاورة لليبيا، وكذا مالي، بالنظر لنتائج النزاع الليبي على هذا البلد.

و أضاف بوقدوم “تشارك الجزائر في كل التظاهرات والنوايا الحسنة التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة الليبية”.

وذكر الوزير بالمشاركة “الفعالة” للجزائر في ندوة برلين الدولية المنعقدة في 19 جانفي والتي شارك فيها الرئيس تبون.

وبخصوص القمة الـ8 لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مشاركة الجزائر تهدف الى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الافريقي في حل الأزمة الليبية.

وأورد في هذا الصدد أن “الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية.

وأضاف “صوتنا أضحى مسموعا الآن أكثر مما كان عليه من قبل”.