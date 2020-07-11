بوقادوم: الدفاع والأمن والسياسة الخارجية يستحقون الإجماع الوطني

صرح وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم السبت، أن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية في أي بلد يستحقون الإجماع الوطني.

وخلال حلوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، أفاد بوقادوم، أن السياسة الخارجية لأي بلد لابد أن يكون فيها إجماع.

وأضاف وقادوم أن الوضع الداخلي لأي بلد يؤثر على السياسة الخارجية.

وفي حديثه عن ما يحدث في ليبيا، أفاد الوزير أن كل الأطراف في ليبيا تطالب بتدخل الجزائر لتسوية الأزمة، لأنها تعلم أن غرضنا الوحيد هو السلم في هذا البلد.

وقال بوقادوم “الواجب علينا أن نقوم بدور خاص في ليبيا لمصلحة الجزائر والليبيين”.