بوقادوم: الرئيس تبون أصر خلال اجتماع برلين على مشاركة دول الجوار

أكد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أصر خلال الاجتماع المغلق ببرلين على ضرورة مشاركة دول الجوار في اجتماع ليبيا.

وأضاف اليوم الخميس ” دعا الرئيس تبون خلال الاجتماع المغلق حول الأزمة الليبية ببرلين الى مشاركة جميع الذين لهم اهتمام مباشر مع ليبيا وبالأخص دول الجوار”.

وأكد بوقادوم أن مصلحة الجزائر هي السلم والسلام والاستقرار في ليبيا.

وشدد المتحدث على إجبارية مشاركة دول الجوار لأن أمن ليبيا من أمن المنطقة، مجددا رفض الجزائر التدخلات الاجنبية، التي ازمت وعقدت رسم خارطة السلام في ليبيا.

وأضاف “لن أسمي اي طرف، الجزائر ترفض اي تدخل خارجي في اي دولة مهما كانت”.