بوقادوم: الرئيس لم يشكك في شرعية حكومة الوفاق كما تروج له بعض الأبواق

نفى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أن يكون رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد طعن في شرعية الحكومة الليبية كما تحاول بعض الأبواق الترويج له.

وبخصوص مايتعلق بالملف الليبي أضاف بوقادوم، أن الجزائر في اتصال دائم مع الجانب المصري.

وفيما يتعلق باللواء المتقاعد خليفة حفتر قال بوقادوم” لقد زرت حفتر وكان كلامه جيدا حول الجزائر ويصر على دور الجزائر في الملف الليبي”.

وأضاف ” ندعو كل الأطراف الذي لديها مصالح في ليبيا أن مصالحهم مضمونة في حالة الدخول في المسار الجزائري للتسوية السلمية للنزاع الليبي”.