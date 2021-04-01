بوقادوم: “العلاقات بين الجزائر وتونس لها طابع خاص ومتميز”

نشر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم الخميس تغريدة عبر صفحته على التويتر عقب إستقباله من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكتب وبوقادوم “تشرفت اليوم باللقاء المطول والثري الذي خصني به فخامة رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد.”

كما اثنى رئيس الدبلوماسية الجزائرية على العلاقات بين الجزائر وتونس قائلا: “العلاقات بين الجزائر وتونس لها طابع خاص ومتميز.”

وإختتم الوزير التغريدة “تقاسمنا بالأمس ماض مجيد، نواجه اليوم معا نفس التحديات وتحدونا نفس الآمال والتطلعات في غد أفضل.”

ويقوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بزيارة رسمية إلى تونس حاملا رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أخيه قيس سعيد.