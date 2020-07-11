بوقادوم: العلاقات مع فرنسا لها طابع خاص بسبب التاريخ.. و3 ملفات على الطاولة

صرح وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم السبت، أن العلاقات مع فرنسا لها طابع خاص بسبب التاريخ.

وخلال حلوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، أفاد بوقادوم التاريخ له وزن كبير في هذه العلاقة الى حد اليوم.

وقال الوزير “نتمنى ان تكون العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل”.

وأضاف الوزير “لا ننسى ابدا الذاكرة، وهناك 3 ملفات على الطاولة، أولها استرجاع كل رفات مقاومينا، الأرشيف، والانفجارات النووية في صحرائنا”.

وأشار الوزير أن هناك إرادة إيجابية من طرف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، من أجل تسوية هذه الملفات.