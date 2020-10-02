بوقادوم: المحميات الطبيعية تغطي ما لا يقل عن 45 بالمائة من التراب الوطني

شارك وزير الخارجية، صبري بوقادوم، بفعاليات قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومُمَثِّلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ألقى وزير الخارجية صبري بوقادوم، أمس الخميس، خطابا أمام المشاركين.

واستعرض بوقادوم الجهود التي بذلتها الجزائر للحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية.

كما أكد بوقادوم على أن الموقع الجغرافي والمساحة المعتبرة للجزائر جعلت منها بلدا يزخر بالعديد من النظم البيئية.

وكشف وجود ما يقارب 16 ألف نوعا حيوانيا ونباتيا، تتمتع بالحماية التي توفرها الأطر القانونية والتنظيمية الساري بها العمل بالوطن.

وقد أثنى كذلك على الخطط الوطنية والقطاعية التي سمحت بالوصول إلى مجموعة من الأهداف المحددة على المستوى الدولي.

وخص الوزير بالذكر الهدف 11 لأَبتشي المتعلق بالمحميات، حيث تجسد هذا المجهود من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع أنجزتها عديد القطاعات.

وذكر بوقادوم على سبيل المثال وزارة البيئة ووزارة الفلاحة، ووزارة الصيد البحري، وكذا وزارة الثقافة والفنون في إطار الحظائـر الثقافية.

حيث سمحت هذه النشاطات –يضيف الوزير- بتحديد محميات طبيعية تغطي ما لا يقل عن 45 بالمائة من التراب الوطني.

وخلص وزير الشؤون الخارجية بالتنويه بالترابط الذي تتسم به القضايا البيئية الرئيسية.

وقال الوزير إن هذا يجبر المجتمع الدولي على العمل بشكل تآزري ومنسق لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وهذا يوجب على الدول المتقدمة، العمل على توفير الدعم الفني والمالي، بما يسمح لشركائها من الدول النامية بلوغ أهداف الاتفاقية.