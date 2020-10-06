بوقادوم: المقاربة الجزائرية تقوم على الحل السلمي ورفض إرسال المرتزقة إلى ليبيا

جدّد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، رفض الجزائر “القاطع” للتدخلات العسكرية و”السياسية إن لم تكن ايجابية في إطار العمل السياسي”.

وأكد صبري بوقادوم، على أن المقاربة السياسية هي الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن أي تدخل أجنبي تحكمه خلفيات سياسية وحسابات مصلحية مرفوض.

وقال الوزير إن الجزائر مصرة على الحل السلمي الذي تدافع عنه مع كل الشركاء، على رأسهم الأمم المتحدة وألمانيا.

وأبرز بوقادوم، أن المقاربة الجزائرية تقوم على الحل السلمي ورفض تدفق الأسلحة، وإرسال المرتزقة بكل أنواعهم إلى ليبيا.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر من الدول القليلة التي “لا ترسل سلاحا أو جنودا” بل ترسل مهندسين لمساعدة الأشقاء الليبيين.

تابعا “في إعادة تنشيط الكهرباء في العاصمة طرابلس، بطلب من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج وبتوجيه من رئيس الجمهورية”.

مضيفا “هذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين” .