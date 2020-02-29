بوقادوم: تصرفات المغرب استعراضية واستفزازية والجزائر لاتبني علاقاتها بالسب والشتم

قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن نظيره المغربي قام بتصرفات استعراضية و غالبا ما كانت تصل إلى حد الإستفزاز والسب والشتم

وأضاف بوقادوم خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية سامي أبو الغيط أن اجلزائر لا تبني علاقاتها بالسب و الشتم.

كما أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تحرص علىعلى عدم صب الزيت على النار ، خاصة حول المغرب الشقيق، مؤكدا بأن الجزائر لم تكن تأمل أن تصدر تصريحات استفزازية من وزير الخارجية المغربي.

أما بخصوص الدول التي فتحت سفارات في مدينة العيون المحتلة، قال بوقادوم أن الجزائر كانت كنا تأمل أن تفتح سفارات في الرباط