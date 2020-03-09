بوقادوم: توطيد العلاقات الإقتصادية محور حديثي مع نظيري النيكاراغوي

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، أنه إتفق مع نظيره النيكاراغوي “على ضرورة التشاور والتنسيق في العمل معا من أجل توطيد العلاقات الإقتصادية بين البلدين”.

وقال بوقادوم، في كلمة له خلال ندوة صحفية مشتركة بينه وبين نظيره النيكاراغوي، أنه تناول في لقائه “مع وزير الخارجية النيكاراغوي، دنيس مونكادا كولنديراس، عدة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين”.

ومشيرا ايضا إلى التطرق “لمواضع السياسة الدولية وتبادل تحاليل بين منطقتنا والمنطقة الأمريكية خاصة منها النيكاراغوية”.

وأكد بوقادوم أنه إتفق مع نظيره النيكاراغوي “على ضرورة التشاور والتنسيق في العمل معا من أجل إقرار الأمن في منطقتينا”.

وقال بوقادوم “حصلت على قناعة خلال هذا اللقاء أن البعد الجغرافي لا يشكل أي عائق امام تنمية علاقة البلدين في مختلف المجالات، التجارية والإقتصادية”.