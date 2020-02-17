بوقادوم: حل الأزمة الليبية لا ينبغي أن يكون إلا سياسيا

جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، يوم أمس الأحد بميونيخ، التأكيد على موقف الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية، “مشددا على حل لا ينبغي أن يكون إلا سياسيا”.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن مداخلة بوقادوم خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا شدد فيها على “قدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي”.

ووجه بوقادوم “نداء من أجل دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية الى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة التي تضرب بقوة هذا البلد الجار و لتي تتعدى اثارها حدوده”.

وأكد “استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الإخوة الليبيين في مسار الحوار و التسوية السياسية مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة و الثقة”.

كما اغتنم بوقادوم الفرصة للتنويه بمجهودات ألمانيا و النتائج التي توصلت إليها سيما عبر ندوة برلين حول ليبيا.