بوقادوم حول الحدود البحرية: ليس للجزائر أي سياسة عدوانية مع دول الجوار

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن الجزائر ليس لها سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار، فيما يخص الحدود البحرية.

وأورد بوقادوم، في ندوة صحفية مع نظيرته الاسبانية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر دولة سلمية، أن كل ما تم ترويجه عن وجود مشاكل بين الجزائر وغسبانيا حول ترسيم الحدود، كذب.

وأضاف الوزير، أن القرار الذي اتخذته الجزائر قبل سنتين، يشير إلى أن الحدود يتم رسمها بعد مفاوضات، وما روج من أخبار حول وجود مشاكل في هذا الخصوص، له أهداف أخرى.

وتابع بوقادوم، أن معاهدة البحار تعطي الحق للدول برسم حدود إلى 200 عقد بحرية، وفي حال كانت المسافة ضيقة، فالمعاهدة تعطي حق المفاوضات بين البلدين.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان مئة بالمئة فيما يخص قضية الحدود، وفي حال وجود خلاف، ستكون هناك مفاوضات لحله.