بوقادوم: سندافع بشراسة عن ثلاثية السيادة والأمن والتنمية

أكد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أن الجزائر ستدافع بشراسة وبلا هوادة عن ثلاثية السيادة والأمن والتنمية، خاصة في الظرف الراهن.

يأتي هذا خلال عرض وزير الخارجية، ترسيخ تقاليد التشاور حول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية لبلادنا، وتبادل وجهات النظر في أهم قضايا الساعة، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال بوقادوم ان القيادة السياسية الخارجية، تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتحظى باهتمام بالغ ضمن برنامج بناء الجزائر الجديدة، عبر اعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في اطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام قواعد حسن الجوار.

وأوضح بوقادوم، أنه يتم العمل بشكل متواصل على تكييف العمل الدبلوماسي، ضمن ثلاثية السيادة والامن والتنمية، خاصة في هذا الظرف الخاص، بشكل يضمن الدفاع عن مصالح الأمة.

وفي حديثه عن الازمة المالية، أشار وزير الخارجية ان الجزائر تواصل دورها في مسار اعادة الامن والاستقرار في هذا البلد.

كما اكد ان القضية الفلسطينية وقضية سيادة الصحراء الغربية، من بين أكبر اهتمامات الجزائر، وستدافع عنهما دون هوادة في المحافل الدولية، الى غاية استتباب الامن والاستقرار والسلام في هذين البلدين الشقيقين.

وعرج وزير الخارجية في حديثه امام لجنة الشؤون الخارجية بقبة زيغود يوسف، عن تطورات ما يحدث في ليبيا، واصفا ذلك بالخطير.

وأكد بوقادوم أن الجزائر مازالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوترات في ليبيا .

وأضاف وزير الخارجية في السياق ستواصل بلادنا اتصالاتها حتى مع الظروف الصحية الحالية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة الحوار”.