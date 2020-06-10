بوقادوم: سنعمل سويا رفقة الحكومة الموريتانية لمكافحة وباء كورونا

قال وزير الخارجية صبري بوقادوم، إنّ الزيارة التي قادته رفقة وفد وزاري إلى دولة موريتانيا هي الأولى من نوعها منذ تفشي وباء كورونا.

وأضاف الوزير، في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري عقب استقباله رفقة الوفد الوزاري من طرف الرئيس الموريتاني، “لقد حظيت بشرف الإستقبال مع زملائي من الحكومة الجزائرية والمدير العام لوكالة التعاون الدولي الجزائرية من طرف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وأضاف بوقادوم، أنه بلغ رئيس جمهورية موريتانيا تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذا المودة التي يكنها للشعب والحكومة الموريتانية.

وكشف وزير الخارجية، أن الزيارة هي أول زيارة لوفد جزائري رسمي بعد انتشار فيروس كورونا، وهذا يدل على الاهتمام الكبير وروابط الأخوة التي تربط بين الشعبين الجزائري والموريتاني.

وأضاف بوقادوم، أنه تم من خلال الزيارة التطرق للبحث عن كيفية العمل سويا على مكافحة الوباء، مضيفا أنه تم التطرق للعديد من الميادين للتعاون بين البلدين، وهي بادرة للمزيد من العلاقات الأخوية بين الدولتين.