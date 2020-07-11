بوقادوم: صراع مصالح في مجلس الأمن عرقل تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا في ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إنّ صراع مصالح في مجلس الأمن هو من تسبب في عرقلة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية الأسبق رمطان لعمامرة.

وأضاف بوقادوم خلال منتدى يومية الشعب، أن تعيين لعمامرة كمبعوث أممي بليبيا عارضته ضغوطات و صراع مصالح بمجلس الأمن الدولي بعد عرض هذا القرار على 15 عضوا بمجلس الأمن.

وأكد بوقادوم في هذا الخصوص، أن الجزائر ليس لديها أي مصلحة في القضية الليبية سوى أنها. تعمل على حل الازمة هناك حفاظا على استقرار ليبيا واستقرار الجزائر بحكم العلاقة بين الشعبين الشقيقين.