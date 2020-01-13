بوقادوم في زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات غدا الثلاثاء

يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بزيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين في بيان لها، أن صبري بوقادوم سيحل خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 جانفي 2020 في كل من السعودية والإمارات.

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن بوقادوم سيتناول خلال مباحثاته مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في ليبيا.

وذلك عبر إستعراض سبيل وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار والتشاور حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه الأزمة عبر الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.