بوقادوم: قررنا تفعيل اللجنة الحكومية عالية المستوى بين الوزيرين الأولين

قال وزير الخارجية، صبري بوقادوم أنه تقرر تفعيل اللجنة الحكومية عالية المستوى بالنسبة للوزيرين الأولين.

وقال بوقادوم، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية، أنه تم الإتفاق مع نظيره الفرنسي، لودريان، أفضت بقرار تفعيل اللجنة الحكومية العالية المستوى بين الوزارة الأولى الجزائرية ونظيرتها الفرنسية.

وأفاد بوقادوم أن المحادثات مع الطرف الفرنسي تمحور أساسا على عدة ملفات أبرزها في القطاع الإقتصادي والسياسي.

وأضاف بوقادوم أن الطرفين إتفقا على تفعيل مختلف الميكانزمات والأليات الموجودة بين الجزائر وفرنسا.

كما قال بوقادوم “إتفقنا أيضا على مواصلة الحوار الإستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى الوزارتين”.

وأشار “ناقشت كذلك مع لودريان ملف تنقل الأشخاص بين البلدين، وفي هذا الإطار أصررت على معالجة الملف بالمرونة التي تليق حجم ومستوى العلاقات بين البلدين”.

وتطرق كذلك بوقادوم لملف الإستثمارات الفرنسية بالجزائر، وقال “لاحظت إستعدادية كبيرة لدى الفرنسيين على دعم رجال الأعمال الفرنسيين إلى النظر إلى الجزائر الجديدة بأكثر مرونة”.