بوقادوم.. لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي والتدخلات الأجنبية عقدتها

قال وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، أن دول الجوار اتفقت على العديد من المبادئ.

وأوضح بوقادوم، أن “لا حل إلا الحل السياسي”، قائلا “إنه يجب أن يكون ليبي ليبي بدعم المجتمع الأمني”.

وأشار، الوزير إلى أن التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا.

وأضاف المتحدث، أن كل دول الجوار المشاركة، أكدت وأصرت على اجبارية احترام ليبيا واحدة موحدة.

بالإضافة، إلى ضرورة الاستماع لدول الجوار، دون المنافسة مع المبادرات المطروحة، لكن يجب الاستماع لنا.

وأكد بوقادوم،على ضرورة مشاركة الاتحاد الإفريقي بمسار السلام، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعمل وحدها بل مع الشركاء والأمم المتحدة.

وذكر الوزير،أن مصلحة الجزائر هي السلم والسلام والاستقرار في ليبيا، مضيفا “أن كل دول الجوار الليبي ومالي لها اهتمام خاص”.