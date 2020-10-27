بوقادوم: “لا فرق في الواجبات والحقوق بين الجزائريين.. بناء الجزائر الجديدة يتطلب مشاركة جميع أبنائها أينما وُجدوا”

وجه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم رسالة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بخصوص الاستفتاء على الدستور الذي سيُنظَّم في الفاتح من نوفمبر المقبل.

خلال الكلمة التي وجهها الوزير عبر فيديو قال بوقادوم “لا فرق في الواجبات والحقوق بين المواطنات والمواطنين الجزائريين أينما وُجدوا.”

وأضاف الوزير أن الجالية الجزائرية في الخارج لعبت دورا فعالا خلال ثورة التحريرية وما زالت تساهم في تنمية البلاد

كما أكد الوزير أنه “ولا شك في أن بناء الجزائر الجديدة يتطلب مشاركة جميع أبنائها، أينما وُجدوا.”

وحث الوزير على الذهاب بقوة يوم الإستفتاء للإدلاء برأيكم الذي سيساهم في ترسيخ وبناء الجزائر الجديدة.

مشروع تعديل الدستور الذي سيكون من الشعب وللشعب ولا يكون مجرد ورق يعطي للمواطن حق المواطنة وإنما سيكون له دور فعال في مراقبة مؤسسات الدولة

وكذا إرساء قواعد العدالة المستقلة ومكانة الجزائر بين الامم في ظل التغييرات الجدرية التي وعد بها رئيس الجمهورية في كل القطاعات.

وبهذا يجب على كل مواطن من الجالية الجزائرية بالخارج أن يضع في ذهنه يسجل إختياره من خلال التصويت.