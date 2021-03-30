بوقادوم: “لا يمكن لإسبانيا أن تتجاهل مسؤوليتها التاريخية إتجاه الشعب الصحراوي”

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم انه على إسبانيا المشاركة والإنخراط أكثر في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وخلال حوار خص به بوقادوم الجريدة الإسبانية “الباييس” قال لا يمكن لإسبانيا ان تتجاهل مسؤوليتها التاريخية اتجاه الشعب الصحراوي.

وقال الوزير “أعلم أن الأمر معقد لكن لا يمكننا ترك الوضع على حاله أربعون سنة أخرى”.

وبخصوص سؤال حول موقف اسبانيا من القضية الصحراوية قال بوقادوم”لا يمكنني اعطاء دروس، ولا يمكن لاسبانيا ان تتحرر من مسؤوليتها التاريخية.”

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية “هناك معارك وقتلى. فالأمر مأسوي لأن جميع الصحراويين لديهم جذور في اسبانيا.