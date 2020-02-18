بوقادوم: لا يوجد جزائريون في سجون تونس.. وهذا ما فعلناه للبحث عن 15 حراق مفقود

قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن مصالحه راسلت كل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من أجل معرفة مصير 15 شابا جزائريا حاولوا الهجرة غير الشرعية في شهر سبتمبر 2017 انطلاقا من سواحل مدينة بومرداس.

وفي رده على مراسلة من النائب البرلماني زوار سعيد اكد بوقادوم بأن الممثليات القنصلية في كل من تونس و المغرب اسبانيا و إيطاليا قد تم الغتصال بها لمباشرة الإجراءات للازمة لدى السلطات المختصة في بلد الإعتماد بغية الحصول على أية معلومات بخصوص هؤلاء الشباب مباشرة بعد الإخطار الذي تقدمت به عائلات الشباب المفقودين.

وأضاف بوقادوم أنه ولحد الساعة لم ترد أية معلومات تثبت تواجد هؤلاء الشباب بأي من هذه البلدانن كما أن السلطات التونسية نفت نفيا قاطعا في مراسلات رسمية وجود أي مواطنين جزائريين قابعين بالسجون التونسية

كما استدل بوقادوم أيضا بتصريح الرئيس التونسي قيس سعيد و الذ1ي نفى وجود أي سجناء جزائريين بتونس وهذا خلال زيارته للجزائر مؤخرا.

واكد بوقادوم بأن مصالحه سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج تسهر على الدفاع عن الجالية الجزائرية بالخارج، كما أضاف أن مصالح وزارة الخارجية لن تدخل أي جهد في دفاع عن معرفة مصير هؤلاء الشباب وستبقى في تواصل مستمر مع مع العائلات المعنية لتزويدها بكل المستجدات بخصوص هذه القضية.