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بوقادوم: مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية يمكنها تسوية الأزمات وترقية السلم

الوطني
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بوقادوم: مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية يمكنها تسوية الأزمات وترقية السلم
بقلم حكيم ش

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، يمكنها لعب دور

حاسم في تسوية الأزمات وترقية السلم، داعيا البلدان الأعضاء إلى تعزيز سياسة التضامن في القارة السمراء .
كما دعا الوزير البلدان الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز سياسة التضامن في الفضاء الأفريقي وتشجيع التكامل القاري.
وذكر بوقادوم بالدعم الضروري لمشاريع الاستثمار في القطاعات المصرفية، الصناعية، التربوية، والتعليم العالي مؤكدا أن الجزائر تنخرط كليا في هذا التوجه.
مضيفا أن “الجزائر مستعدة لفتح مراكزها الجامعية لاستقبال المزيد من الطلبة من بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية”.


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