بوقادوم: موقف الجزائر ثابت إزاء القضية الليبية.. ولغة المدفعية ليست هي الحل

أكّد، اليوم الجمعة، وزير الخارجية، صبري بوقادوم ، بخصوص الأزمة الليبية، أنّ لغة المدفعية ليست هي الحل الأمثل في هذه القضية.

وقال بوقادوم على هامش المحادثات التي أجراها مع رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، “أنّه لا حلّ عسكري في ليبيا”.

وجدّد بوقادوم تمسك الجزائر بموقفها الثابت وقناعتها إزاء القضية الليبية، بأنّ الحوار بين الليبيين، هو المنفذ الوحيد من الأزمة.

وقد صرّح في ذات السياق قائلا: “نحن لازلنا نطالب بوقف اطلاق النار، ولازلنا نؤيد حل ليبي بين الليبيين.”.

ودعا وزير الخارجية الجزائري لإحترام قرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يخص حظر الأسلحة.

كما جدّد صبري التأييد الكامل للبعثة الأممية ولشخص غسان سلامة، المبعوث الأممي بليبيا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه تم إجراء محادثات بين بوقادوم صبري وسلامة غسان رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

حيث تم تجديد مجلس الأمن الدولي لمهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتجديد الثقة في رئيسها غسان سلامة.