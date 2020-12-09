بوقادوم.. هنري تيسيي قدم خدمات جليلة لوطنه الجزائر الذي لم يغادرها في أحلك الأيام

الوطني
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بوقادوم.. هنري تيسيي قدم خدمات جليلة لوطنه الجزائر الذي لم يغادرها في أحلك الأيام
بقلم أسماء.ع

قدم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، تعازيه ومواساته إثر وفاة رئيس أساقفة الجزائر السابق هنري تيسيي.

وجاء في رسالة التعزية، “أن الفقيد هنري تيسيي عاش مرافعا عن قيم السلام ونبذ العنف والتسامح وحوار الأديان واحترام المقدسات.

“كما قدم خدمات جليلة لوطنه الجزائر الذي لم يغادر أرضه الطيبة حتى في أحلك الأيام والظروف وظل مرتبطا به وأبى إلاّ أن يدفن فيه”.

واضاف بوقادوم “ستبقى ذكرى الفقيد الطيبة راسخة في ذاكرة الجزائر والجزائريين كرجل دين وسلام عالمي ومثالا للعيش المشترك”.

“والارتباط الوثيق بالوطن واحترام الأديان والثقافات”.


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