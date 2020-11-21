بوقادوم والأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط يبحثان سبل مكافحة كورونا

أجرى وزير الخارجية، صبري بوقادوم اتصالا هاتفيا، مع ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

وحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، فقد كان الاتصال مناسبة للمسؤولين، لبحث التعاون الثنائي بين هذه المؤسسة والجزائر، وتطويرها.

وخلال المحادثات تطرق الى تحضيرات المؤتمر الخامس لاتحاد العام من أجل المتوسط والمزمع عقده 27 نوفمبر.

ويعقد الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة المقبلة، المنتدى الإقليمي الخامس عبر وسائل الاتصال المرئي في برشلونة.

ويتزامن مع إحياء ذكرى مرور 25 سنة على إطلاق عملية برشلونة والتي تمخص عنها الاتحاد.

وعبر كمال ناصر عن ارتياحه لدور الجزائر النوعي في نشاطه الإقليمي لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية، أن الجزائر لن تذخر أي جهد من أجل توسيع التعاون في شتى المجالات مع الاتحاد من أجل المتوسط.

وحيا وزير الخارجية جهود الاتحاد من أجل المتوسط الرامية الى مكافحة تبعات وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وكشف بيان وزارة الخارجية أن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط سيجري زيارة قريبة الى الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية.